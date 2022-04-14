聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）與里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）在周二（12日）發表談話時均警告，鑒於美國通膨壓力過高，Fed有必要盡快升息來讓通膨降溫。他們還對外信心喊話，聲稱美國激進升息不至於讓經濟走下坡。

布蘭納德在出席媒體舉辦的就業論壇會上指出，美國通膨已經過高，如何將通膨壓制下來是Fed的當務之急。她強調Fed應該迅速採取行動緩和物價壓力，但她在同時也對Fed深具信心，認為在藉由升息讓通膨降溫之際，不至於讓美國經濟走下坡。

被提名為Fed副主席人選，目前正等待參議院確認的布蘭納德在發表談話前不久，勞工部才發布3月通膨率，結果年增8.5％、再度改寫40年新高紀錄，其中能源與食品成本是帶動通膨續升的主因。若將這兩大項目排除，核心物價指數經季節調整後僅月增0.3％，為去年9月以來最小增幅。與上年同期相比，則是增加6.5％。

布蘭納德認為核心物價趨緩是令人感到欣慰的消息，不過她也強調無法只從一個月數據解讀太多訊息，她將仔細觀察該趨勢在未來數個月是否將持續下去。

布蘭納德還表示Fed持續調升利率雖然已是既定趨勢，但針對下月Fed是否升息兩碼，她則不願多方著墨，只強調Fed在下月決策會議將公布縮減資債負債表的計畫細節，並預定在6月就開始啟動縮表行動。

另外里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金周二也發表談話，建議Fed應快速將利率升至中性區間、約在2.4％，如果通膨壓力依然不見緩和，有必要時利率還將升到更高水位。

現今不是聯邦公開市場委員會投票成員的巴爾金指出，在面臨居高不下的通膨壓力，穩定通膨預期需要Fed加大緊縮力道。因此在近期，他支持Fed透過升息來遏止通膨。雖然他無法預知Fed的升息舉動將會持續多久，但可確定的Fed會竭盡所能來抑制高通膨，而且他也補充該做法不一定會造成美國經濟硬著陸。