東森集團斥資百億投資，新北市全球營運總部13日舉辦盛大動土典禮，預計2025年正式啟用，不僅將成為林口第一地標，未來也能提供當地逾萬個工作機會；新北市市長侯友宜﹅宏匯集團董事長許崑泰﹅晶華國際酒店集團董事長潘思亮都蒞臨祝福同賀。

東森集團新北市全球營運總部毗鄰桃園國際機場與捷運，將成為國際媒體嶄新的示範場域，創造影視娛樂產業重要生活圈，投入上百億元資金建置，樓高199公尺，立足於林口台地251公尺，期屆將成為林口第一新地標。

東森集團總裁王令麟表示，東森投入媒體20多年，一直有個夢想，要將台灣的流行音樂、娛樂產業，發揚到國際上，東森要做就做第一；這次東森新北市全球營運總部預計投資超過100億，建立展演廳﹅商場，與晶華國際酒店集團合作五星級旅館，並建立東森全球的營運總部大樓-恩典大樓，樓高199公尺結合林口台地251公尺，高達450公尺，這裡將成為新北的新地標，帶動新北市的城市發展，未來預計將創造超過1萬個工作機會。

侯友宜致詞時表示，林口是一個寶地，是新北的國境之南，新北市迎來東森集團全球總部設在新北林口，這代表新北的國際化。而東森集團在王令麟總裁的帶領下，以新的科技觀念來經營，有東森新聞雲、東森購物網、東森國際相關娛樂、傳媒事業等數位媒體優勢，再以「新媒體」、「新科技」及「新生活」為營運核心，引入影視、國際雲端及數位匯流等產業。

侯友宜指出，本招商案興建完成後，可打造林口成為娛樂及媒體產業接軌國際化，與創造人流商機的重要場域，預計每年可吸引1千萬人次的觀光人潮。

東森集團座落的「林口媒體園區」係由新北市政府和國有財產署合作推動，近期招商金額最高的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9站林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，由東森集團取得新北市林口媒體園區B基地標案，串聯三井A基地標案，三立C、D基地標案，將匯聚新媒體、新娛樂、新商業與新科技等跨領域影視休閒產業，以及影視關聯如演唱會、劇團表演、戲劇拍攝等所衍生出的商業活動，結合娛樂、休閒、觀光、5G新技術，成為新北市AI影視娛樂園區實踐場域。

東森集團新北市全球營運總部空間設計，預計規劃引進地下4層、地上38層樓企業營運總部及6層樓的文創生活與多功能展演中心，並委託三門建築師事務所創辦人白省三親自率領團隊操刀規劃，基地面積佔地2.16公頃，園區平地內目前規劃為可容納5000人的五層樓展演廳﹅內含商場美食街﹅以及展演中心屋頂層全台最具特色之教堂﹅總部主建物辦公樓層規劃在30樓有健身房﹅游泳池﹅28樓為東森自然美SPA生技美學中心﹅26、27樓生醫美學暨健康中心等。

東森集團也看好大台北、桃園生活圈與東北角每年高達百萬人次的消費需求，與晶華國際酒店集團強強聯手，將在林口東森集團總部大樓29至36樓規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，預計於2026年開幕。

《Silks X晶英薈旅》坐落新北市林口台地，完工後將成為全台最高酒店，也將名列全台第二高的城市地標，加上林口影視媒體園區具備東森、三井、三立三大商業集團所在優勢，目標打造下一個信義計劃區，目前已吸引28至45歲年輕人買房進駐，也將成為飯店主力客群，每年可望吸客逾千萬人次，挹注營運表現可期。