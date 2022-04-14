有位網友近期購入一間華廈，沒想到事後才知道前屋主因隔音問題跟鄰居撕破臉，甚至兩度被告上法院，他也覺得仲介沒盡到告知的責任相當不老實，上網發文求助是否只能自認倒楣？文章引起網友們熱烈討論，許多人提醒，仲介賣房一定隱惡揚善，所以買房前一定要打聽屋況或使用狀況，才能避免類似狀況發生。

該名網友在PTT論壇上發文表示，最近裝潢新購入的華夏時，才發現前屋主因為隔音很差的問題跟隔壁户有多次糾紛，隔壁户甚至兩度控告房客跟屋主，但當初買賣時房仲對此事輕描淡寫，僅提到鄰居曾抱怨熱水器太大聲，完全不知道是已經上法院的程度。

各種狀況讓原Po感到相當不滿，批評房仲不老實，氣得上網尋求網友們的建議，「這種事是否只能自認倒楣？一般買房要怎樣才能避免這種狀況？」原Po也補充說道，該名仲介就是協助前屋主處理租賃業務的仲介，應該要主動說明有此事。

話題引起網友們熱烈討論，「賣房就是隱惡揚善阿，不信有多少仲介會主動說」、「房仲不可能了解那麼細？抽佣金倒是不客氣，笑死」、「幫房仲講話的是啥心態？抽佣金不就是要做事嗎？」、「有些仲介就垃圾阿，仲介費拿了就射後不理，你要打官司？你家的事囉。」

有過來人提醒，買房前還是要跟鄰居打聽該物件的屋況或使用情形，才能避免類似的狀況發生，「買之前多問鄰居應該是可以避免的，當經驗了」、「這就是買中古屋的風險啊，如果物件不錯，原屋主不是投客，要賣一定有原因，像惡鄰這種不屬於屋況的，上法院要證明受損害很難」、「我家跟對面也曾打官司，但是賣房時都有主動告知買家，有的人不在意就成交了，但不是每個賣家都會這麼坦白。」