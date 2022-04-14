詐騙集團手法推陳出新，一名網友分享與詐騙集團過招的故事，他向一位詐騙集團表示自己住在「南投漁港」，未料對方卻回應「我也是」，讓他超級傻眼。文章曝光後，也引起大批網友反串各地地名。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》曬出一張與詐騙集團過招的對話紀錄，只見截圖中，一位名叫「唸茹」的使用者先自我介紹，詢問原PO住哪裡，原PO察覺對方不懷好意，便試探回應：「我住南投漁港這」。

令人吃驚的是，「唸茹」為了拉近兩人距離，附和回應「真假，我也是」，讓原PO看了直搖頭，因為南投為全台唯一不靠海的縣市，又何來港口，直呼這年頭的詐騙集團難道不做功課嗎？

原 PO沒料到詐騙集團深信他真的住在「南投漁港」，讓他超無言。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

貼文發布在網路上後，逗樂大批網友，不少網友在留言區反串造句，「我住東引101大樓」、「我住南投和北投中間」、「我住圓山擎天崗」、「我住金門車站啦」、「我住在陶珠隱園裡」、「我住信義區85大樓這裡」、「我住屏東高鐵站旁」。

近年詐騙集團常見手法為自稱假檢警，向民眾佯裝有刑案纏身，需繳錢才能免去刑責，或是在網路上佯裝為外籍機師或醫師，透過長期聊天與民眾建立情感基礎後，進而開口借錢。警方長期呼籲，若民眾遇到被索取大筆金錢的類似情況，可撥打反詐騙165專線或報案電話110查詢，以確保自身財產安全。