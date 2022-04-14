一個人眉毛如果長得不好，在人生中真的會狀況百出嗎？命理面相風水師、作家簡少年在《簡少年現代生活算命書》中提到，眉毛代表一個人的內分泌，如果一個人內分泌長期失調，從眉毛上可以看出端倪之外，多半性格也容易古怪，甚至會過度衝動，造成許多是非。以下是重點書摘：

●眉毛與眼睛的距離

首先最容易看出來的眉毛問題，就是「眉毛離眼睛太近」。眉毛這東西要離眼睛越遠越好，不管是眉頭還是眉尾都是，一個人只要眉毛離眼睛太近，就容易衝動誤事，正所謂衝動就是魔鬼啊！

●眉毛濃淡暗藏玄機

除了眉毛的遠近，「眉毛的濃淡」也是影響冷靜與否的一個重點，大家常常聽到，眉毛淡的人很無情，而帥哥都是濃眉大眼，其實是眉毛淡的人比較冷靜。

眉毛越淡，代表這個人對於人事物的判斷，就越能不帶感情的去思考，隨時隨地計算自己最佳的選擇，所以如果一個人眉毛一旦很淡，自然能夠比較平順的開展自己的事業，就是因為他知道什麼時候出手才是對的。

反之，眉毛濃的人，性格比較濃烈，在投資或是做事的時候就比較衝動，自然就不適合在投資領域徜徉。當然隨著年齡的增長，可以訓練自己冷靜以對，但這樣逆著的個性，就需要花比較大的力氣來克服自身的缺點。

●六種不利運勢的眉相

而相書裡面，有個致命的名詞叫做「六害眉」！古書寫如果有六害眉，這個人就會傷官敗業，大刑六親，那為什麼呢？簡老師表示，經過我的研究後，發現其實所謂的六害眉，就是在內分泌上過度異常，導致這個人性格走向極端，最後鑄成大錯。那六害眉大概是怎麼樣的呢？其實都是很稀有的眉毛，所以一般也不容易遇到。

第一個就是「眉毛直的長」，全部的眉毛都是直的，我們一般人的眉毛應該是由眉毛往眉尾橫的長對吧！但是六害眉中，有一種就是整個直的長，這種就是非常嚴重啦！

第二個就是整個「眉毛是黃色的」，而且稀稀疏疏，一般人眉毛是黑色的，如果顏色天生不對，就是內分泌有問題，也是屬於很不好的一種。

第三個就是「眉毛完全連在一起」，像是漫畫《烏龍派出所》主角兩津勘吉這種，一般人頂多是眉心長一點點毛，如果整個眉心或是山根就像一般的眉毛一樣濃密，這個就非常不好喔！

第四個是「眉毛逆著長」，就是眉毛從眉尾往眉頭長，這個眉毛反過來，或是有一部分反過來，都是屬於大忌的一種，性格上會異於常人！

第五個是「眉毛旋轉長」，就是整個眉毛都是捲的，沒有一個方向，看起來就像是貴賓狗的捲毛眉毛一樣，這也是屬於內分泌異常的狀態，性格也會急躁易怒。

第六個是比較常見的，就是「眉毛幾乎整個貼著眼睛」，也就是我們所謂的眉壓眼，眉壓眼代表這個人比較衝動，但不一定鑄成大錯，但如果眉壓眼，眼神又兇惡的話，那這個人就必然官非纏身！

以上六種呢，只要有一種，就建議去看醫生穩定內分泌，如果有兩種，那真的是要非常非常注意，平生只能行善，一但有惡念，很容易從小錯變成大錯，後面就會一發不可收拾！

※本文摘錄自《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》／時報出版。