新冠肺炎本土疫情持續擴大，如何得知自己是否確診？一次掌握全台可做免費PCR篩檢及領取免費快篩劑的據點。

Omicron傳染力強，每個人可能都會感染，可透過自費篩檢掌握健康狀況，但市售快篩包一組要300元左右，一家4口篩一次就要花1200元，甚至有民眾因為要陪病，幾個月下來光是自費篩檢就花了好幾萬元。其實，各縣市有不少有條件的免費篩檢服務，更有據點發放公費家用快篩試劑，有需要的民眾可以善加運用。

●公費PCR篩檢

1. 公費PCR篩檢地點？

台北市目前共有聯醫7大公費篩檢站，包括聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區，再加上萬芳醫院、關渡醫院，共7家醫院，並於大佳河濱公園設置「車來速」篩檢站。且近日因應民眾反應預約不到，上述公費篩檢站都已加開時段，週一至週日上下午時段都可進行篩檢。

新北市則設有13個公費社區篩檢站，包括泰山輔大社區篩檢站、三重聯醫篩檢站、板橋亞東社區篩檢站等，詳細名單可查詢<新北社區篩檢站服務相關資訊一覽總表。

2.現場排隊或網路預約？

（台北市公費PCR篩檢量能。圖片來源：台北市政府）

請參照各篩檢站公告。北市聯合醫院體系採取網路掛號預約，不接受現場掛號，有需求的民眾可至各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號，並於指定時間至現場篩檢。

新北社區篩檢站則有網路預約、現場掛號、現場發放號碼牌等作法，可至新北社區篩檢站服務相關資訊一覽總表查詢。

3. 誰能做公費PCR篩檢？

北市衛生局疾管科長張惠美5日曾表示，只要有症狀、有接觸風險的民眾都鼓勵公費篩檢。新北市也公告以TOCC有職業暴露風險、與近期感染事件公告活動足跡重疊、有群聚集場所旅遊史，以及依地方政府專案符合擴大採檢的人適用。另有住院、陪病等需求亦可使用公費採檢。

而包括出國、就學、工作等檢驗需求，則需至疾管署自費檢驗指定院所進行自費採檢，可參考COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，查詢最近的採檢醫院。

4. 如何得知篩檢結果？

公費篩檢不提供紙本證明文件，可於篩檢後48小時至全民健保行動快易通APP查詢篩檢結果。

●公費快篩劑

目前新冠肺炎輕症、無症狀比例超過99%，加上即將啟動居家照護，勢必將大幅依賴自主快篩。陳時中10日已表示正著手研擬800萬劑家用快篩供應契約，並透露「快篩國家隊」正在準備中。除了讓民眾自費購買快篩劑，未來會再依據風險分級，只要被列為高風險區域，地方政府都能申請讓民眾免費領用，而現階段全台也已有540個公費快篩劑發放據點。

1. 公費快篩劑發放地點？

由各縣市人口數較多的鄉鎮市區基層診所或衛生所協助發放公費家用快篩試劑，目前全台540個發放據點，可至發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖查詢。

2. 誰能領取公費快篩劑？

有呼吸道相關症狀，並且在定點診所掛號，經醫師評估後可領取公費快篩劑。此外，假使居住地或工作地點屬於感染比例較高、確診者足跡熱區，或有確診者接觸史或足跡重疊者，也可到定點診所掛號，經醫師評估後領取快篩劑。

（領用公費快篩劑資格說明。圖片來源：疫情指揮中心）

3. 拿到快篩劑的下一步？

拿到公費快篩劑後，必須在領用當日完成檢測，並自行上「民眾 COVID-19 家用試劑快篩結果回報」表單填報檢驗結果。

4. 陽性怎麼辦？陰性又怎麼辦？

居家快篩假使篩出「陽性或無法辨識」，必須將採檢器材用塑膠袋密封，盡速帶到附近的指定社區採檢院所，並進一步PCR檢驗。移動過程必須戴好口罩，並且切勿搭乘大眾運輸工具。

如果驗出「陰性」，也一樣要將採檢器材用塑膠袋密封，再以一般垃圾處理。但仍然需要注意個人健康狀況，因為也有偽陰性或採檢時病毒量較低而無法被偵測的可能，必須持續做好個人健康管理。