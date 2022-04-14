星座運勢網站「星座看看」公布12星座搞笑天后排行榜，前三名分別是雙子座、白羊座、水瓶座，她們是人群中的開心果，有她們在的場合總是笑聲不斷，絕無冷場。

▍第十二名：金牛座

金牛女很在意形象，而且口才不好，根本不知道怎麼帶動氣氛，更別提搞笑，聚會中總是在角落當背景，因此位居最後一名。

▍第十一名：獅子座

獅子女很愛面子，喜歡領導眾人的感覺，身為女王般的人物根本不可能搞笑，對她們來說太丟臉了。

▍第十名：巨蟹座

巨蟹女在社交場合很低調，只有跟熟人才能熱絡的聊天，每次在人多的地方只想躲起來，根本沒心情搞笑。

▍第九名：處女座

處女女私底下很瘋，一人分飾多角也沒問題，但是在大家面前會想要維持形象，完全不可能放開自我搞笑。

▍第八名：天蠍座

天蠍女平常是標準的冰山美人，只可能在熟悉的朋友面前放鬆，唯有好朋友才能看得到她們幽默的一面。

▍第七名：摩羯座

摩羯女的搞笑比較屬於冷笑話那一派，而且常常讓人抓不到笑點，她們看起來很嚴肅，其實可能剛剛嘗試說了一個笑話，只是旁人完全沒發現。

▍第六名：雙魚座

雙魚女的好笑是渾然天成的，她們不刻意搞笑，但是可愛的氣質、偶爾少根筋的樣子，常常讓旁人捧腹不已。

▍第五名：天秤座

天秤女口才很好，平常看起來很有氣質，在社交場合卻能展現出絕佳幽默感，適時活絡氣氛，她們會沒有表情說出好笑的話，讓大家哄堂大笑。

▍第四名：射手座

射手女和白羊女是絕配，兩個人都非常會搞笑，有她們在完全不會冷場，一搭一唱讓氣氛超級熱絡。

▍第三名：水瓶座

水瓶女有著外星人般的頭腦，常常說出天馬行空的話，在她們靈感泉湧的時候，說出口的話實在是非常好笑，總能讓朋友們笑到流眼淚。

▍第二名：白羊座

白羊女性格熱情又大方，相處起來很舒服，她們是群體中的康樂股長，會主動帶動氣氛，搞笑起來也是讓人拍案叫絕。

▍第一名：雙子座

雙子女個性活潑開朗，天生自帶笑點，是大家的開心果，而且她們受不了氣氛冷清，會努力搞笑來活絡氣氛，是實至名歸的搞笑天后。