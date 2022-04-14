NBA總教練本季最高薪的是馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich），他可能是唯一拿到千萬年薪的總教練，估計有1100萬美元（新台幣3.2億）。然而職業球隊總教練並不是件輕鬆的工作，不但戰績壓力大，還必須面對球隊內部、高層、媒體的各方挑戰，而且平均年薪不到球員的一半。

帕波維奇1994年就當上副總裁兼總管，長年在球團裡掌握大權，身價不是其他總教練能夠相比。事實上以本季來看，總教練的年薪多半在200萬美元至400萬美元，包括剛被湖人開除的總教練佛格（Frank Vogel），戰績最好的熱火總教練史波斯查（Eric Spoelstra）也差不多是這個數字。

屬於高薪一族的總教練還有勇士隊科爾（Steve Kerr），他曾經獲得勇士5年2500萬美元，後來的續簽價碼未公開，外界預估年薪在800萬至1000萬美元。

總教練合約並不像球員那樣公開透明，不過籃網總教練納許（Steve Nash）也被確信有年薪800萬至900萬美元。納許沒有執教經驗，籃網給他的待遇非常高，還有大球星供他差遣，甚至引起美國媒體側目，批評是「白人特權」「黑人總教練怎麼就沒有這種好機會。」

帕波維奇、科爾、納許都是白人，整個聯盟能與他們抗衡的黑人教頭大概只有瑞弗斯（Doc Rivers），瑞弗斯現任七六人總教練，年薪估計也有800萬美元。他先前在快艇擔任過籃球總裁，擁有領導整支球隊的才能。

如果相比美國職棒、足球、冰球，NBA的總教練待遇已經算很好了，其他聯盟恐怕找不出800萬美元年薪的總教練，除了美式足球NFL。主要是因為NFL總教練位高權重，至少5人擁有千萬級年薪，新英格蘭愛國者總教練貝里奇克（Bill Belichick）年薪更是高達1800萬美元。