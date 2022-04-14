男子表示女友將用過的痘痘貼、雙眼皮貼到處亂貼。（截自Dcard）

不少人交往之後才會發現另一半的生活習慣，甚至有人在得知「真面目」後難以接受，因而分手。一名男網友就表示女友習慣差到讓他超級火大，而看完該男子描述的女友行為後，眾多男性網友嚇到瘋狂留言：「兄弟先不要分手好嗎」、「兄弟商量一下你暫時委屈一下，等到我交到女友你再分」，十分爆笑。

「女友習慣差已經氣到想丟垃圾桶」，一名男網友在Dcard感情版火大發文，表示女友每週會去他的租屋處3、4天，沒想到這根本是惡夢的開端，因為女友「東西不收、襪子掛到其他室友的曬衣架上、月經滴到床上、在床上吃滷味、想省錢不想買衛生棉直接墊衛生紙」。

而最恐怖的大boss是，原PO女友將「痘痘貼+雙眼皮貼」亂貼一大堆在木皮桌子上，原PO用筆戳也弄不起來，實在不知道該怎麼清理，更擔心因此會被房東要求賠償。

眾多男性網友看完怕爆，紛紛留言：「求求你別分手啊哥」、「兄弟先不要分手好嗎」、「兄弟商量一下你暫時委屈一下，等到我交到女友你再分」「沒有比較沒有傷害，我下班要跟我女友說她其實很棒了」、「請好好在一起不要放手，他是個好女孩，珍惜」、「衛生紙當衛生棉？？？你在跟我開玩笑ㄇ？先不要放生！等我…阿不對我喜歡男生啦沒事沒事你可以放生了」。

就連女性網友也看不下去：「墊衛生紙害怕欸，不會滑出來嗎？」、「這我不行耶，不論男女都一樣，衛生習慣太差直接OUT」、「墊衛生紙誰受得了啊 太噁了吧」、「我自認生活習慣很糟糕了，果然一山還有一山高，這太扯」。