賞屋科技化，利用如親臨其境的3D，讓民眾快速了解房子外觀與內部設計格局。（盧金足攝）

精晨建設總經理曾晨珀表示，精晨建設推出3期新案「精晨雙城」，吸引高資產客源。（盧金足攝）

台中市單元12獲雙捷運特區與萬坪南興公園雙大地利優勢加持，成為品牌建商插旗熱區，豪墅型建案超吸睛，精晨建設推出3期新案「精晨雙城」，吸引高資產客源。

綜觀國際各大城市，建築名宅常位在巨大生態公園第一排，諸如紐約中央公園、台北大安森林公園等，「綠海無價」城市裡的自然生態景觀，住宅旁有一座大型公園，在日常休閒育樂中扮演著極度重要的角色。

北屯區占地1.8萬坪的南興公園即是地段價值的代表，園內生態池、落羽松大道、綠植草地，居住環境與大自然為鄰；單元12在雙捷交匯熱點加持，74快速道、國4延伸段、捷運舊社、松竹站、松竹火車站等多項交通動能打下效率基礎。

精晨建設總經理曾晨珀表示，政府打炒房奏效，現在投資客漸退場，房市以自主客為主，單元12交通與綠地加乘，建商推案很少有餘屋，加上通貨膨脹，抗跌保值等因素，建築業面臨缺工缺料，物料成本漲價，房地產今年求「穩」，房價要下降不太可能。

「給我生活機能，否則一切免談」，曾晨珀指出，隨著區域內各家建案進入一波2022年交屋潮，人流帶進強大生活機能，不僅全聯雙旗艦店進駐，向來只在精華地段設點的知名連鎖火鍋品牌業者跟進搶進特區，得天獨厚四通八達的商圈機能，北鄰北屯好市多商圈，隨著南興三路開通更可快速通往大買家商圈、麥當勞、特力屋、一點利市場等北屯路成熟機能。

區域林立的中部指標私校，包含葳格中學、磊川華德福實驗學校，單元12特區內更有占地2.4萬坪的文中文小預定地，快速達華盛頓雙語小學、常春藤中學，另外還有學校預定地，文教、人文氣息提升生活品質。

曾晨珀表示，精晨建設3期新案「精晨雙城」 國際名墅規畫，正式公開延續1期「臻城」與2期「傳城」口碑，看準單元12地段願景，「精晨雙城」座落於20米南興路上，具店住雙效特性。

高樓大廈林立，不少國人仍對有天有地透天建案情有獨鍾，「精晨雙城」強調，建築規畫延續著1、2期的層峰標準，戶戶大露台，套房規畫，建材特別在屋頂加入綠能隔熱建材，新增全室淨化新風機，創造室內清新健康生活宅。