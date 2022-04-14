65歲女星陳美鳳因保養得宜的外表，被封「台灣最美歐巴桑」，時常透過社群平台分享生活的她，偶爾會PO昔日舊照回顧，今（13日）晚間，她上傳年輕時自己DIY秀場表演服的照片，好身材獲得一片讚賞。

陳美鳳今（13日）深夜在臉書公開多年前在秀場演出的舊照，寫道：「以前作秀收入有限，秀服是鳳鳳自己加工縫製滴。」畫面中，陳美鳳身穿黑色平口皮製抹胸，豐滿的上圍簡直遮不住，纖細的水蛇腰還隱約看到腹肌，下身則搭配牛仔布拼貼紅色蕾絲的迷你裙，辣露絕對領域，加上健康的小麥色肌膚，整個人充滿野性美。

這篇貼文釣出眾多演藝圈星友留言，像是梁佑南留言猛誇：「阿姐手好巧，好厲害啊！但阿姐的身材更棒」、鄭仲茵：「這身材太逼人惹啦⋯好羨慕喔」、許富凱：「超時髦的啦」、方馨：「超強的，前衛時尚」、林道遠：「姊真的一直走在時尚的尖端，太厲害了」、唐玲：「真有才華」等，其餘網友也爭相給予好評：「從年輕到現在，身材都很棒」、「收入有限、布料也有限，但觀眾開心無限」、「永遠的黑貓姐」。

陳美鳳早年因參加「毛衣皇后」選美賽而進入演藝圈，由於她的古銅色肌膚與當時的審美觀不同，因此在戲劇圈發展受限，不過反而在工地秀、餐廳秀場如魚得水，獲得「秀場女王」的美稱。