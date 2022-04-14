花蓮1名女子控訴當地警察12日擅闖她房間，調閱房內監視器，她說該監視器是私人財產，警方卻未詢問過他本人就直接入內調用，事後她補充當天其實是她父母同意警方，且警方也現身解釋當天已「獲得屋主許可及陪同」，網友因此風向一面倒認為女子無理取鬧，應是女子與家人溝通問題，不能怪罪警方。

該女網友在臉書「爆料公社」控訴花蓮市中華派出所警方在本月12日擅闖她的房間，將房內監視器影像擅自取用，她說該監視器是她自費安裝，屬私人物品、非公家財產，而警方卻未經過她同意就調閱；而她之後在留言處補充，當天是她母親「同意」警方使用，房屋所有人是她父親，她仍認為即便家人同意，房間也是她所此用，警方當下竟氣憤反駁說已經過同意，讓她不能接受。

女子控訴警察擅闖她房間，未經她同意調閱房內監視器，事後補充當天其實是她父母同意警方，且警方也現身解釋當天已「獲得屋主許可及陪同」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

她補充當天是她母親同意警方使用，她認為即便家人同意，房間也是她所此用，警方當下竟氣憤反駁說已經過同意，讓她不能接受。（翻攝自臉書「爆料公社」）

多數網友則認為此事警方沒錯，是原PO家長與原PO未做好溝通，屬家務事，「家務事請好好溝通，這樣發文還以為警察把你家門撬開自己進去呢」、「妳媽媽放警察進去的，其次妳根本不是屋主，等於是妳對父母抱怨卻po網要大家公審警察？」、「如果是我，我會希望是我本人在場的狀態下再來拷貝影像，因那是屬於私人東西，家人可能熱心想幫忙」。

事後花蓮分局公關承辦人也現身在臉書留言處說，派出所當時接獲民眾報案有住宅遭竊，警方前往調查時，為蒐集證據詢問住家是否可協助提供監視器畫面，強調「經獲得屋主許可及陪同後」，才進入屋內並帶同警方至二樓調閱監視器，「並無貼文指出私闖民宅之情事」；其他網友看到警方留言後紛紛認為是原PO問題，留言「又是一個警察認真辦案結果被幹的故事，難怪現在認真的警察越來越少！」