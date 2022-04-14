台南1名男子去年3月在好事多因排隊糾紛遭另名男子揮拳傷及眼睛、血流不止，送醫後定視力永久性傷害，法院判對方須賠償12萬，但1年多過去，男子妻子發文沉痛說，打人者不僅毫無道歉，連出庭1次都沒有，她根本已不期望對方會付賠償金，而1年多來全家人受到的煎熬與痛苦已無法用言語表達。

該網友轉發當事人的文章，內容指出當時當事人與丈夫去年3月到台南好事多吃牛肉捲，過程中與1名男子因排隊發生衝突，對方竟一拳往她丈夫的眼睛揍，造成丈夫眼骨骨折「視力造行永久性傷害」，當下孩子目睹父親被打也造成心理傷害，需做心理輔導，事隔1年多對方始終未出面道歉，也毫無賠償。

男子在好事多因排隊糾紛遭另名男子揮拳傷及眼睛，法院判對方須賠償12萬，但1年多過去，妻子沉痛說，打人者不僅毫無道歉，連出庭1次都沒有。（翻攝自臉書爆料公社）

當事人指出，事後法院判處施暴男子須賠償12萬，但庭審過程男子從未出庭，她也無奈說「我們也做好拿不到賠償金的準備，但我們這1年多承受的煎熬跟痛苦無法言語表達了，畢竟還有2個孩子，我們還是要堅持打起精神來過日子，他卻不痛不癢過日子，真的很難平復心情」。

而根據判決書記載，施暴者李男觸犯傷害罪，經檢察官聲請以簡易判決處刑，「處有期徒刑2月，可易科罰金」，判決書提到男子左眼及眼眶組織挫傷併撕裂傷、左眶底閉鎖性骨折及複視等傷害，而2方因賠償金額有差距、未達成和解；如今當事人在臉書沉痛發文，其他網友紛紛怒喊「公布照片不要打馬賽克，網友才有辦法肉搜啦」、「法律其實都令人非常失望，所以很多傷害才為所欲為」。