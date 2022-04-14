在美國財報季開始之際，投資人消化了通貨膨脹數據，以及好壞參半的季度財報結果，美國股市3大指數今天反彈收漲，那指漲逾2%。

道瓊工業指數上漲344.23點或1.01%，以34564.59點作收。

標準普爾指數上揚49.14點或1.12%，收在4446.59點。

科技股那斯達克指數揚升272.02點或2.03%，收13643.59點。

費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。（譯者：陳正健）1110414