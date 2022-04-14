美國財報季開始 美股反彈收漲 道瓊上漲344點 05:272022/04/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國財報季開始 美股反彈收漲 道瓊上漲344點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國財報季開始之際，投資人消化了通貨膨脹數據，以及好壞參半的季度財報結果，美國股市3大指數今天反彈收漲，那指漲逾2%。 道瓊工業指數上漲344.23點或1.01%，以34564.59點作收。 標準普爾指數上揚49.14點或1.12%，收在4446.59點。 科技股那斯達克指數揚升272.02點或2.03%，收13643.59點。 費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。（譯者：陳正健）1110414 傳俄大內宣終極復仇計畫 聚焦分裂美國助攻川普 《國際產業》不畏美國經濟恐衰退 科技女股神仍愛這檔 #點或 #59 #美國 #財報季 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股跌幅縮小 銀行、醫療受難 09:532022/04/13 財經 北京積極經略非洲 美軍將領直言：美國恐面臨危機 12:352022/04/13 兩岸 《匯市》股匯雙響炮 台幣強升逾1角回28字頭 11:482022/04/13 財經 IEA指美國與盟友釋戰備儲油 有助供需平衡 22:272022/04/13 財經 升息期 美國高收益債指數皆逆勢上漲 12:312022/04/13 財經 美國財報季登場 分析師看衰獲利 03:362022/04/14 財經 中時社論》印太經濟拒台 倚美路線撞牆 18:042022/04/13 中時社論 《國際產業》美航空股財報季開鑼 投資人緊盯這件事 16:492022/04/13 財經 美加速升息台灣將跟進？楊金龍給答案 11:432022/04/13 財經 學印度跟美國玩硬的！介文汲：否則只能乖乖吃萊豬 11:382022/04/13 政治 張子敬將出席帛琉美國聯辦「我們的海洋」 陸外交部：堅決反對 17:182022/04/13 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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