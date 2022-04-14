【愛傳媒蔡詩萍專欄】蔣萬安建議中正紀念堂，可更名為「台灣建設紀念館」，果然兩面不討好！

綠營得寸進尺，吃起豆腐，要他進一步談蔣介石銅像的去留！深藍更不爽，批他何必自己搬石頭砸腳！《中國時報》直接以社論，逼他講清楚，到底怎麼看待兩蔣的定位！

《中國時報》的社論，姿態很威，點出了「蔣萬安認不認同自己也是中國人」這個前提。

毫無疑問，這篇社論，把台灣藍綠的政治對峙，窄化為「中國人vs.台灣人」的選擇，似乎認為兩蔣的理念，就是「中國人對台灣人的抉擇」！？

我不知道蔣萬安，或他的陣營，會怎麼因應這後續，畢竟，蔣萬安代表藍營選台北市長，如何不得罪藍營內部不同想法，整合出他的勝利方程式，仍然是「認同分歧」的國民黨陣營，要努力克服的內部隱憂。

不過，做為評論者，分析者，我必須說，蔣萬安試圖跨出「中正紀念堂」的「圖騰泥淖」，不管他是不是「蔣家後代」，做為一位藍營的中生代，每一位想要在未來台灣的政局中，有所宏圖有所作為的藍營政治菁英，難道不該主動積極的，去挑戰這議題，而只能任由綠營一直把「蔣家功過」，當提款機使用嗎？

這是我會支持蔣萬安跳出來，談中正紀念堂之未來的理由。因為，任何有企圖心的藍營政治人物，都得想想這議題該怎麼辦才好！

蔣介石無疑是以「中國人自居的」，相較於蔣經國晚年說他來台灣近四十年，「也是台灣人了」，看似很不一樣，但那是每個人的「時代的限制」，老蔣主要的歷史舞台在中國現代史，他以中國人自居，沒有什麼好挑剔的，這就像李登輝在日治時期以日本人自居一樣，那都是「個人的時代經歷使然」。

但，小蔣以「也是台灣人了」自居，則無疑，是有著客觀上的台灣居住近四十年的經歷，更重要的，是他晚年深深明白，國民黨必須在這塊土地上，徹底本土化、台灣化，否則沒有立足之地的一種主觀認同！

這才是蔣經國跟他父親不一樣的地方，也是他之所以，在歷任總統的評價上，始終能維持第一的原因，他超越了省籍、族群，獻身於政治典範的轉移與創造上！

不了解他這翻苦心的藍營，其實是真正扭曲了他，誤解了他。如果不是這樣苦心孤詣的轉換典範認知，台灣的民主化怎麼可能只是反對者的不畏犧牲，而沒有執政者最後關頭上的忍讓與妥協？台灣從威權轉型到民主，社會付出的代價相對較小，關鍵不也在這裡嗎？

所以，若把「中正紀念堂」的存廢去留，僅僅視之為「中國人vs.台灣人」的對立，那真是太窄化了這議題的豐碩性，以及，這議題對台灣民主之未來的意義性。

蔣介石，蔣經國，都有他們的歷史舞台，都有他們在時代的限制下，政治評價的功與過，這些，都是台灣邁向民主化的發展時，必須要處理的歷史遺緒。

但誰能否認，從蔣介石過世的「帝王駕崩儀式」，到中正紀念堂的矗立如「帝王之陵寢」，不都是在威權的年代，威權的體制下，才會有的思維嗎？蔣經國過世的相對樸實化，李登輝人生謝幕的不過是一位卸任總統的辭世而已，不才是民主台灣該有的畫面嗎？

也許，在深藍來看，蔣家後代的蔣萬安，急著跳出來呼應綠營訴求，是難以忍受，但從民主價值的深化，從國民黨也可以在民主典範的議題上，主動出擊來看，我不覺得蔣萬安這樣做有何不妥？

蔣介石的歷史功過，可以是學者的論述，可以是政治的攻防，可以是蔣家的驕傲，也可以是二二八事件之家屬，白色恐怖時期受難者之親人的痛苦記憶，那都是可以公開對話，彼此傾聽的「開放場域」！

唯獨，一個以威權時期，威權思索而出發的中正紀念堂，確實是可以轉型，轉化為，不同族群，不同政治認同的台灣民眾，都坦然視之為「台灣走過之共同路」的和平廣場，或歷史場域！

我必須要對綠營說，轉型正義不能變成政治追殺，轉型正義必須服從民主價值。

我也要提醒藍營，兩蔣價值不是神話，不是聖經，蔣家歷史要在台灣這塊土地上被肯定被認可，最終是要在回歸民主價值，而非一座空洞的聖堂！

誰能說蔣家後代蔣萬安走出的第一步，不對，不該，不能呢？當民主價值肯定了兩蔣，誰也不能再移動他們的位置了！

作者為知名作家

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