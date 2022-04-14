俄軍準備進一步在頓巴斯地區開戰，烏東大戰一觸即發，俄羅斯總統普丁已指派綽號為「敘利亞屠夫」的俄軍將領德沃爾尼科夫領導下階段攻勢。媒體人吳子嘉認為，最怪異的事，就是俄羅斯發起總攻時，美國會怎麼因應？

吳子嘉13日在《關鍵時刻》節目中認為，現在俄烏戰爭的主角已經非常清楚，有兩個，一個就是美國總統拜登，一個就是俄羅斯總統普丁，是這兩個人對決，所以這場戰爭已經不是烏克蘭、俄羅斯的事，就是這兩個人要打到底了。因為拜登已經把普丁從戰爭犯調整成「種族滅絕」罪，這是第一件怪事。

另外，外電報導美國國防部13日邀請8家武器供應商高層開會，吳子嘉對此表示，他從來沒有看過在打仗的時候，要找軍火商到白宮開會，這也是一件很奇怪的事，而基本上這個宣傳的意味很重。

吳子嘉指出，俄羅斯現在派了一個新的指揮官，綽號是「敘利亞屠夫」，俄國人叫他「亞歷山大大將」，因為他的小名是亞歷山大，他最厲害的就是陸海空協同作戰、爭取空優；他這兩天發射的所有飛彈，通通打到烏克蘭的S-300飛彈據點，飛彈在倉庫裡就被打掉了，所以俄羅斯的情報還是很厲害的。

吳子嘉覺得，最怪異的事，就是俄羅斯發起總攻時，美國會怎麼因應？這件事目前沒人知道。俄羅斯部隊已經集結了30萬部隊，英國情報局預估13日俄羅斯要發起總攻，到底美國會怎麼因應？比如怎樣讓俄羅斯的部隊進來以及如何掌握空優。