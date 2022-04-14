氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降；下半天降雨逐漸停歇，中部以北轉涼。今日各區平地氣溫：北部25降至17度，中部18至28度，南部19至31度，東部18至29度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(15)日至週六(16日)晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯；背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷；明晚、週六晨平地最低氣溫下探15度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六上午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週(17)日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率；氣溫回升，北舒適南微熱，早晚涼。下週一(18日)微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週二、三(19、20日)偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。