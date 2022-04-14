俄羅斯經濟部周三（13日）公布數據顯示，截至4月8日為止，俄國通膨年率升高到17.49％，創下2002年2月以來最高，原因在於西方祭出史無前例制裁導致盧布重貶並加劇俄國物價壓力。

數據顯示，俄國通膨年率從前一周的16.7％升至17.49％。自俄羅斯2月入侵烏克蘭後，該國幾乎萬物皆漲，包括蔬菜、糖、服飾、智慧型手機近幾周價格皆急劇攀升。

俄羅斯央行將通膨年率目標設定於4％。該央行上周五（8日）出乎意料之外將基準利率從20％一口氣下調到17％，並暗示未來不排除進一步降息。