俄烏戰爭持續超過一個月，俄羅斯卻至今未攻下烏克蘭首都基輔，因發外界熱議。媒體人朱凱翔指出，俄羅斯「特別軍事行動」的公開目標是，鞏固盧甘斯克、頓內次克、克里米亞、烏克蘭去軍事化與去納粹化，「從來就沒有攻下基輔」這一項，所謂「5月9日打下烏克蘭」，是美國媒體引述不具名美國情報官員講的。此說法引發熱議，獲得不少網友迴響。

朱凱翔昨日（13）在臉書粉絲專頁《不演了新聞台》發文表示，外界在討論俄羅斯為何還沒打下基輔，但其實俄羅斯第一階段特別軍事行動的公開目標是，鞏固盧甘斯克、頓內次克、克里米亞、烏克蘭去軍事化與去納粹化，「從來就沒有攻下基輔」。

朱凱翔強調，至於5月9日大閱兵，那是因為1945年的衛國戰爭勝利紀念日，從前蘇聯到俄羅斯，這個日子閱兵是慣例。俄羅斯官方從來沒有公開說過烏克蘭戰爭要在5月9日宣稱勝利，那天那場一定會被頌揚的勝利，指的是是他們的祖父母與曾祖父母輩擊敗納粹打下的，正如同他們的子孫正在戰鬥的目的。而所謂「5月9日打下烏克蘭」，是《CNN》引述不具名美國情報官員講的。

此文獲得約2000個讚、超過100則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「當過兵的都知道，謠指部裡有個無所不知的『有人』，什麼都知道」、「戰爭的背後都不是簡單的單一原因，台灣不該偏信單一立場資訊」、「我不是斯拉夫民族，我不懂他們的文化背景，我也不敢輕易斷言誰對誰錯」、「你這樣一講我瞬間恍然大悟，原來是這個原因」。