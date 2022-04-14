想短暫逃離繁忙高壓的生活，追劇時不想再燃燒大腦，只想好好放鬆嗎？根據《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出的「韓劇口碑排行榜」，推薦你3部優質韓劇，希望溫暖、感人的劇情能療癒內心苦悶的你！

●《我們的藍調時光》｜近三個月網路聲量：3,435篇

該劇的一大看點就是演員陣容超豪華，集結李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等7位大咖主演，未開播時就被網友們譽為「2022年必看人生韓劇」，加上這是金宇彬抗癌成功、復出後的首部電視劇，還首次合體現實女友申敏兒，備受觀眾矚目！

劇情以濟州島漁村爲背景，圍繞三對主角展開，講述他們各自的人生故事，並採單元劇形式呈現，劇情溫暖治癒，加上同在海岸村拍攝，被網友認為很有《海岸村恰恰恰》2.0的即視感。

《我們的藍調時光》目前在Netflix首播兩集，第一集就拿下7.3%的高收視率，第二集收視更上升至8.736%，不僅收視成績亮眼，從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以發現，該劇的討論聲量自4月9日播出後便直線上升，在社群論壇掀起討論，不少網友大讚演員演技好、劇情觸動內心，相當期待後續發展。

●《那年，我們的夏天》｜近半年網路聲量：10,181篇

劇情描述一對曾發毒誓「打死不見」的分手情侶，因高中時代拍攝的紀錄片引發關注，讓兩人時隔十年被迫再次回到鏡頭前互動，重新產生交集，並在過程中獲得成長的故事。劇情雖沒有轟轟烈烈，愛得死去活來的橋段，卻細膩刻劃出男女主角在感情中的糾結與口是心非、面對愛情的脆弱，成長曲線治癒人心，成為網路上口碑破表的韓劇。

綜觀這半年來的討論聲量，可以發現該劇自去（2021）年12月初開播至1月底完結的期間，聲量便持續攀升，1月28日釋出的特輯彩蛋也引發網友熱議。今（2022）年3月18日則因為「世界睡眠日」再次喚起大家對男主愛睡覺的記憶，在社群標記身邊的睡神朋友，掀起話題。

●《海岸村恰恰恰》｜近一年網路聲量：67,290篇

該劇講述申敏兒飾演的牙醫「惠珍」因為在首爾工作不順，於是來到鄉下的公辰漁村開業，因此遇上金宣虎飾演的「洪班長」，進而發生浪漫療育的愛情故事。劇中沒有狗血或緊湊燒腦的情節，讓觀眾可以暫時拋開現實的煩惱，在美麗的海景和輕鬆暖心的故事中得到慰藉。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，去年10月2日這天網路聲量頗高，有2,074筆，這集恰好播到男女主角在一起，兩人甜蜜又瞞著眾人的搞笑舉動讓網友看了直呼「好甜」。10月17日大結局播出後，不僅創下12.6%的高收視，登上「2021有線台韓劇單集收視」第四名，網路聲量也衝上高峰，話題討論度達3,419筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月13日至2022年04月12日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『我們的藍調時光』、『那年，我們的夏天』、『海岸村恰恰恰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。