疫情延燒，國內本土確診人數攀升，家用快篩試劑需求量大增，根據了解，目前國內快篩試劑每一劑價格大約200~360元左右，基於近期快篩的頻率增加，購買量也跟著變多，不少民眾覺得頗具負擔。4月12日疫情指揮官陳時中接受資深媒體人周玉蔻專訪時，在節目中談到「快篩國家隊」的概念，似乎也間接證實「快篩國家隊」籌組中，不僅瞬間讓「快篩國家隊」一詞討論度暴增，連帶引發更多後續發展。

周玉蔻：準備不足所以快篩試劑貴？ 陳時中回應：快篩國家隊尚未成形

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/06~2022/04/12）統計調查，從數據上來看，「快篩國家隊」一詞的概念已經醞釀多日，網友們討論到家用快篩試劑、快篩試劑很貴時，都會有網友提到「要不要有快篩試劑國家隊」的說法，直至4月11日，時代力量立委陳椒華指出國內快篩試劑價格比國際高，呼籲行政院籌組「快篩國家隊」，明顯開始帶起一波討論度，熱議度也慢慢攀升。

4月12日，陳時中接受資深媒體人周玉蔻訪問時更被問到「我們是否沒有做好比較充分的準備，所以才讓快篩試劑價格一直那麼高？」對此，陳時中透露出未來要組成「快篩國家隊」，同時也強調現在尚未形成，但他能跟大家掛保證，未來快篩試劑會越來越便宜。陳時中的這番話，果然讓「快篩國家隊」熱議度往上衝，單日討論筆數達1萬2656筆。

快篩國家隊引發熱議！網友討論議題「全民防疫愛心篩檢、發國難財」

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/06~2022/04/12）觀察分析「快篩國家隊」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，除了「快篩試劑需求量大增」之外，也有網友在探討未來快篩國家隊的概念，是否和基隆的「全民防疫愛心篩檢」大同小異；另外，針對、快篩國家隊不少網友認為若能使價格合理、優惠，其實也是對民眾有利，但有一派網友責任認為快篩國家隊可能有「貓膩」，甚至引起「發國難財」的討論，同時也有國民黨立委提出相同看法和討論。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月06日至2022年04月12日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『快篩國家隊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。