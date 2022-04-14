白冰冰的愛女白曉燕1997年不幸遇害，今年4月20日將滿25周年，今(14日)上午，白冰冰感慨發文，每年這個時期內心都百感交加的她，今天天還沒亮就失眠下床，看著女兒的牌位坦言已經不再遇到女兒入夢，但她希望女兒過得好，「心中深深期盼，妳早已喝過孟婆湯，幸福的生活在某一方」。

白曉燕25年前遇到綁架撕票案往生，極度思念愛女的白冰冰，過去曾一心想把女兒「生」回來，為此求助婦產科，在美國和台灣各做了16次試管嬰兒，還因打黃體素導致發福，身心俱疲，最後做到更年期仍未果，見最後一顆卵子消逝，白冰冰才難過痛哭放棄。

白冰冰25年前遭逢愛女辭世之痛。（圖／中時資料照片）

多年來，白冰冰每逢女兒的忌日或冥誕都相當感傷，去年的此時她發文回憶當年不只要面對案情波折，還要遭受莫須有的毀謗，幸好都走過來了，嘆氣表示：「唉～回首一望，這輩子也真是難啊」。而去年10月脫口秀演員老K被挖出曾拿白曉燕命案當哏開玩笑，稱白冰冰不會上的節目就是《小燕之夜》，引來網友抨擊，白冰冰則高EQ回應：「忍讓不傻，是胸懷，忍讓是氣度；用忍讓換祥和，選擇讓步，不是懦弱，是因為在乎，選擇饒恕，不是因為虧欠，而是不想把人逼上絕路。」

白冰冰發文。（圖／翻攝自白冰冰（白雪嬅）臉書）

今早，白冰冰曬出跟女兒過去合影，坦言：「25年來的感傷，深刻在我的心房。望著小女的牌位，難免觸及心傷」，沒想到25年一晃眼就過了，她也透露近年已經沒再夢到女兒，希望女兒已經轉世有幸福人生，見此，網友安慰回：「感同身受，錐心刺骨之痛，永難忘」、「阿彌陀佛，縱然心有不甘、不捨。也得放下一切的思念」、「叫您不去想，不要傷痛那是不可能的，只要您想到小燕在天堂也希望您一定要平安健康快樂喔」、「都過去了，要放下好好照顧自己，平安健康過日子」。