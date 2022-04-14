婦產科醫師林思宏分享，一對夫妻來做產檢，妻子肚子裡懷著第三胎，這天剛好是揭曉寶寶性別的日子，醫師檢查後說「恭喜爸爸媽媽，又是男生！」，讓這對夫妻當場傻住，而在旁邊等待的2個兒子則一人一句吐槽，甚至還笑到快岔氣，讓醫師當下直接嘴角失守說「這是男孩的浪漫？」

婦產科醫師林思宏昨在臉書發文說，前幾天一對夫妻來產檢，由於大寶和二寶都是男孩，剛好妻子懷孕15周左右，正是可以揭曉寶寶性別的時刻，因此在超音波室裡面，夫妻倆人緊張到不行，但2個兒子卻自顧自得玩的很開心。

林思宏表示，兄弟倆突然開始喊「Spiderman（蜘蛛人）！」大寶狂笑喊「spiderman」，二寶就笑更大聲重複喊；但接著卻開始慢慢歪樓，大寶將單字變成「spiderDOG」展現出自己的創意，結果二寶也不服輸喊出「spiderPIG」，然後兩人相視狂笑。這個男孩間的浪漫、男孩間的梗，只有在那個年紀的男孩才能理解。

林思宏指出，當兩個男孩玩得正嗨，他在超音波上看到關鍵，接著便說「爸爸媽媽！恭喜！又是男生。」對方聽了不知道該笑還是該哭，大寶率先喊出「siper男生！」接著二寶也爆笑狂喊「哈哈哈，siper又是男生！」兩個孩子笑到快岔氣、笑到快嗆到，讓他也忍不住跟著一起笑，只是不知道那對夫妻在旁邊看了心裡做何感想。

貼文吸引上萬人狂讚，「Spider又是男生，真的太好笑了」、「男孩的浪漫的確很難懂+1，兩兄弟一起去上廁所也可以在廁所裡面玩到瘋掉」、「我懂這個當三寶還是男的時候，會有種很害怕的感受，怕我自己會進精神病院」、「同樣身為男子宿舍舍監，這是我今天聽過最浪漫的故事，終於又找到同伴了」、「男孩的浪漫超難懂」。