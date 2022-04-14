現居台灣、來自加拿大多倫多的Niki表示，來台灣前在Google擔任專案經理，工作關係經常要到台灣及大陸出差，多次來台的她非常嚮往台灣生活，為此向公司申請來台工作，雖然在台灣的薪水只有原來的一半，她仍開心地說「在台灣的生活很棒，這種快樂是金錢買不到的」，另外她也想交台灣男友，即便對方的月薪只有23K也沒關係。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（13）日上傳最新影片中，來自加拿大多倫多的Niki指出，大學畢業後到西雅圖微軟工作3年，後來搬家到矽谷，轉職到Google擔任技術專案經理，負責消費者硬體端，包括筆電及平板類等電子產品，因此多次出差到台灣及大陸，她很喜歡這份工作，尤其是出差到亞洲工廠，看著自己設計的產品生產，讓她很有成就感。

Niki多次來台，非常嚮往台灣的安全性及友善的素食環境，她向公司提出請調到台灣，雖然一個月的薪水只有原來的一半。來台超過一年後，她坦言工作團隊與加州相比較小，常常感到很寂寞，所以比較喜歡在加州工作，另一方面加州也能參與更多的會議。

Niki說以個人生活來說，台灣比較豐富，很容易就能交到朋友，大眾交通工作也很方便，下班後和朋友聚餐的通勤時間，不需要花好幾個小時，而且有很多的活動可以參加，「基本上我在台灣的生活很棒，這種快樂是金錢買不到的」。

Niki希望可以交到台灣男友，條件是比她高且會講英文，即便一個月月薪只有23K，她也不在乎，「沒事！我有足夠的錢」。