高雄市凌晨發生一名毒品糾紛引發的街頭追逐大戰。 一名郭姓男子疑和毒友發生買賣毒品糾紛，凌晨搭乘李姓男子駕駛的BMW時遭不明人士開2車堵人，郭男等人加速衝上高速公路，遭對方尾隨緊追，郭男在車上用手機找鄰近派出所後，直奔鳳山分局忠孝路派出所求救，但郭、李兩人抵達派出所前還來不及下車向警方求救，對方立刻下車即持球棒砸車，員警見狀立刻從派出所衝出，以辣椒水、齊眉棍強勢逮捕逮捕8人，目前正偵辦當中。

警方調查，雙方疑似毒品案件訴訟糾紛產生嫌隙，於昨日相約在楠梓區高速公路下談判，雙方現場發生衝突。郭、李兩人開車上高速公路欲離去，另一方2車8人緊追在後，隨後於建國路下交流道，郭男隨即以Google尋找鄰近派出所尋求協助。

囂張！毒品糾紛市區追車，2男衝派出所求救遭「球棒隊」砸車。(戴志揚翻攝)

鳳山分局忠孝所值班員警見一輛BMW自小客停在派出所前方，突然遭BENZ、SKODA兩部自小客左右夾擊，5人下車分別以踹車跟棍棒攻擊BMW車子，並造成李姓駕駛頭部受傷，經送醫院救治後無生命危險。警方見狀，迅速呼叫快打警網支援、並出動所內所有人員，以辣椒水、齊眉棍迅速制伏3車10人。

8惡煞高雄市區追車尋仇，2男衝派出所求救遭砸車，10人全遭逮。(戴志揚翻攝)

警方立刻以優勢警力當場逮捕十名現行犯及查扣長短棍棒、摺疊刀、毒品等兇器及違禁品，以何姓為首(21歲)等人下車時即分持刀械棍棒衝往BMW自小客車，毫無遲疑之舉，顯見早已預謀集結談妥分工，該8名嫌犯皆以刑法150條妨害秩序、妨害自由及傷害移送高雄地檢署偵辦，另查證李姓駕駛(54歲)亦有強制、毀損等違法行為，亦以上述罪嫌移送偵辦。

警方表示，隨著科技進步，不法分子透過社群通訊軟體進行快速串連集結，街頭暴力事件頻傳，聚集人數眾多、來源複雜，憑藉人多勢眾、恃強凌弱，動輒毀物傷人、甚而取人性命，更易波及無辜民眾，在公共場所糾眾施暴，視公權力如無物，對社會安寧秩序危害甚重，不容姑息輕縱。鳳山分局呼籲，警方對於街頭暴力零容忍，絕不容許任何暴力事件發生，全面嚴正執法，以淨化治安，安定社會人心。