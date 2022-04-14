昨（13）日傳出法國知名演員米歇布凱（Michel Bouquet）在巴黎的一家醫院去世，享年96歲。米歇布凱是法國知名國寶演員，專門演舞台劇和電影，生平共演了100多部電影，1991年更憑藉《托托小英雄》獲得歐洲電影獎的最佳男主角，在影壇締造不少佳績，如今傳出辭世消息驚動各界，連法國總統馬克宏都在推特上發文悼念。

米歇布凱1925年生於巴黎，從小他立志成為一位醫生，在二戰期間被俘，之後嘗試了麵包師、銀行員等工作，後來對戲劇充滿熱情，於是一股腦投入戲劇的領域。他曾主演亞倫．雷奈的《夜與霧》、賈柯・凡・多梅爾的《托托小英雄》，在電影《雷諾瓦》中飾演法國印象派畫家雷諾瓦，兩度憑藉《我殺死了父親》和《最後的密特朗》兩部電影問鼎影帝，獲得法國奧斯卡之稱的凱撒電影獎最佳男主角，凱薩電影獎是法國每年舉辦的電影獎項，被認為是法國國內電影的最高榮譽，米歇布凱獲得兩次肯定，影壇成績卓越。

電影《最後的密特朗》講述法國的某任總統生命中最後的時光，根據書籍《Le Dernier Mitterrand》改編，大致講述一位雜誌編輯，在該總統任期的最後1000天裡，與總統交談和陪伴。而米歇布凱飾演總統密特朗，他精湛的演技讓他贏回了法國凱撒獎最佳男主角。

Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran. Un monstre sacré nous a quittés. pic.twitter.com/l3V5mz6EXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2022

除了電影層面，米歇布凱曾獲頒發法國榮譽軍團勳章，還是第一等的大十字勳位，在過去一般只授予退役將軍，這樣的殊榮在法國演員裡是唯一一位。而法國總統馬克宏也在推特表示：「一位神聖的偉人離開了我們，七十年來米歇布凱為戲劇和電影帶來最高程度的熱情和真誠。」