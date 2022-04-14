昨（13）日傳出法國知名演員米歇布凱（Michel Bouquet）在巴黎的一家醫院去世，享年96歲。米歇布凱是法國知名國寶演員，專門演舞台劇和電影，生平共演了100多部電影，1991年更憑藉《托托小英雄》獲得歐洲電影獎的最佳男主角，在影壇締造不少佳績，如今傳出辭世消息驚動各界，連法國總統馬克宏都在推特上發文悼念。
米歇布凱1925年生於巴黎，從小他立志成為一位醫生，在二戰期間被俘，之後嘗試了麵包師、銀行員等工作，後來對戲劇充滿熱情，於是一股腦投入戲劇的領域。他曾主演亞倫．雷奈的《夜與霧》、賈柯・凡・多梅爾的《托托小英雄》，在電影《雷諾瓦》中飾演法國印象派畫家雷諾瓦，兩度憑藉《我殺死了父親》和《最後的密特朗》兩部電影問鼎影帝，獲得法國奧斯卡之稱的凱撒電影獎最佳男主角，凱薩電影獎是法國每年舉辦的電影獎項，被認為是法國國內電影的最高榮譽，米歇布凱獲得兩次肯定，影壇成績卓越。
電影《最後的密特朗》講述法國的某任總統生命中最後的時光，根據書籍《Le Dernier Mitterrand》改編，大致講述一位雜誌編輯，在該總統任期的最後1000天裡，與總統交談和陪伴。而米歇布凱飾演總統密特朗，他精湛的演技讓他贏回了法國凱撒獎最佳男主角。
除了電影層面，米歇布凱曾獲頒發法國榮譽軍團勳章，還是第一等的大十字勳位，在過去一般只授予退役將軍，這樣的殊榮在法國演員裡是唯一一位。而法國總統馬克宏也在推特表示：「一位神聖的偉人離開了我們，七十年來米歇布凱為戲劇和電影帶來最高程度的熱情和真誠。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。