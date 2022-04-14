俄軍日前被網友直擊派遣綽號「死亡收割機」的BMPT支援戰車進入烏克蘭戰場，引發熱議，前民進黨立委郭正亮曝光其驚人武裝與恐怖戰力，讓主持人丹申廣多次瞪大雙眼，驚呼「太強了吧！？」

普丁派遣BMPT支援戰車入烏作戰，圖為該車參加2020年紅場閱兵（路透社資料照）

郭正亮昨（13日）晚上中天《正常發揮》公開部分BMPT戰車性能，「機砲彈藥850發、機槍彈藥2000發（另有4枚反坦克飛彈），可摧毀5公里外敵軍坦克與永久工事」，「若搭配3架武裝直升機，可消滅直徑3公里內有生力量，據估計其戰力相當於6輛步兵戰車或一個步兵排」，「坦白講，真的就是死亡收割機啦！」，而在旁的學者賴岳謙也補充到「基本上是場毀滅性的戰爭」

BMPT令人咋舌的驚人戰力多次讓主持人丹申廣大喊「天啊！太強了！」、「顯然大戰在所難免了！」，在節目聊天室網友的反應也相當熱絡，有人在此節目下方留言「直徑三公里……不打算留情了！」、「普丁出重手了！」。