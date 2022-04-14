俄軍日前被網友直擊派遣綽號「死亡收割機」的BMPT支援戰車進入烏克蘭戰場，引發熱議，前民進黨立委郭正亮曝光其驚人武裝與恐怖戰力，讓主持人丹申廣多次瞪大雙眼，驚呼「太強了吧！？」
郭正亮昨（13日）晚上中天《正常發揮》公開部分BMPT戰車性能，「機砲彈藥850發、機槍彈藥2000發（另有4枚反坦克飛彈），可摧毀5公里外敵軍坦克與永久工事」，「若搭配3架武裝直升機，可消滅直徑3公里內有生力量，據估計其戰力相當於6輛步兵戰車或一個步兵排」，「坦白講，真的就是死亡收割機啦！」，而在旁的學者賴岳謙也補充到「基本上是場毀滅性的戰爭」
BMPT令人咋舌的驚人戰力多次讓主持人丹申廣大喊「天啊！太強了！」、「顯然大戰在所難免了！」，在節目聊天室網友的反應也相當熱絡，有人在此節目下方留言「直徑三公里……不打算留情了！」、「普丁出重手了！」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。