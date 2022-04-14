國內本土疫情持續延燒！台中市13日新增23例本土確診個案，新增感染案例校園群聚2例、安養機構群聚1例、職場群聚6例、已知個案密切接觸者10例、外縣市足跡史2例、疫調中2例等；衛生局強調，疫情仍然嚴峻，民眾務必做好防疫措施。

台中市昨日新增23例確診，其中東勢校園群聚案新增2例，為案29013（東新國小10歲女童）、29014（東新國小11歲男童），是在市府開設前進指揮所篩驗出來的案例，目前東勢前進指揮所仍在篩驗中，前進指揮所將開設至周四，其他持續匡列接觸者。

東勢老人安養機構新增1例，為案29012（80多歲男性，是養護機構住民），若加上昨天新增的案例，該老人安養機構已經確診4例；衛生局指出，市府會依照老人安養機構照護SOP，持續篩檢、關懷、治療。

針對職場群聚案，昨天新增的案例中，大概分為三起職場群聚案，首先是大雅區工廠新增3例，為案29006、案29339、案29340（皆為20多歲外籍移工）。衛生局強調，市府匡列密切接觸者PCR採檢與居隔，並全面清消、全員快篩，將與疾管署中區管制中心日內到現場查核、控管。