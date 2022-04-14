2021年我出、進口值分列全球第16、17名，貿易總值排居第16。2021年全球景氣復甦帶動需求轉強，主要貿易經濟體進出口值皆超越新冠疫情前之水平，根據世界貿易組織(WTO)最新公布之全球商品統計，2021年全球出口總值22.3兆美元，年增 26.3%，以大陸出口3兆3640億美元居第1，占比15.1%，其後依序為美國占7.9%、德國7.3%、荷蘭3.8%、日本3.4%，香港3.0%續居第6，南韓出口6444億美元，占比2.9%，排名維持第7，新加坡居第15(滑落1名)，我國出口4464億美元(占2.0%)，世界排名第16(滑落1名)。

2021年全球前5大進口國為美國、大陸、德國、日本及荷蘭，我國進口3815億美元(占全球1.7%)，居第17(前進1名)。亞洲四小龍之貿易總值排名依序為香港第6、南韓第8、新加坡第15、我國第16。

觀察主要國家出口之全球占比變化，大陸自2009年起取代德國、美國躍居全球出口首位，2021年占比高達15.1%，較2011年大幅提升4.7個百分點，主因擁有全球製造業供應鏈的超強優勢並積極融入區域經貿整合，香港及我國出口占比亦各提高0.5、0.3個百分點；日本、德國占比明顯趨降，各下滑1.1、0.7個百分點，美國、新加坡及南韓分別小幅下滑0.2、0.1、0.1個百分點。