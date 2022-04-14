美國各州政府辦事處協會(American State Offices Association，ASOA)昨(13)日首度與台灣生物產業發展協會在台北世貿一館舉辦生技產業商機論壇，吸引超過80家來自生物科技各領域等公司的報名。生物產協林治華秘書長表示，美國各州投資環境不同，藉由此次論壇，台灣廠商能更深入了解各州生技產業現況，開創未來合作可能性。

ASOA會長顏銀德(Eddie Yen)指出，希望能透過本次論壇，為在地公司提供赴美投資資訊，藉由愛達荷州、新墨西哥州、蒙大拿州、懷俄明州及關島等五州辦事處個別將美國生技公司的技術與產品介紹給台灣公司，以此促成更多台美投資商機。

ASOA副會長嚴樹芬(Felix Yen)表示，這是ASOA今年度首次的大型論壇活動，期待未來能有更多生技產業不同領域的廠商在美國落地投資，創造海外投資營收新契機。

生物產協林治華秘書長也在會中介紹與全球BIO生技協會共同主辦，將於7月27至31日舉行的2022亞洲生技大會。包含論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台(One-on-One Partnering)、公司展望說明會等。