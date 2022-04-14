台灣時間今天凌晨又進行兩場歐冠8強賽，奪冠呼聲非常高的利物浦與里斯本踢成3：3平手，但利物浦以兩回合總進球數6：4強勢晉級4強，另外一邊曼城與馬德里競技展開焦土大戰，終場雙方都沒進球戰成0：0，曼城靠著首回合的1：0險勝，同樣進入4強，目前4強球隊全數出爐，分別是皇馬、比利亞雷亞爾、利物浦、曼城。

利物浦回自家主場安菲爾德球場迎戰里斯本，在首回合帶著3：1領先，今天的比賽他們仍展現強大攻勢，第21分鐘就進球，法國球員科內特(Ibrahima Konaté)於門前用頭槌先馳得點，取得總進球數4：1領先。但第32分鐘里斯本強勢反擊，拉莫斯(Goncalo Ramos)破解對方防守在約18公尺處射門入網，將進球數追到2：4。

比賽第55分鐘再換利物浦進球，巴西球員費米諾(Roberto Firmino)使出渾身解數，踢完球撲倒在地仍漂亮入網，取得5：2領先。第65分鐘利物浦趁勝追擊，西米卡斯(Konstantinos Tsimikas)主開自由球，一腳越過人牆傳到門前，費米諾積極接球補上一腳，上演個人梅開二度，並率球隊取得6：2絕對領先，利物浦氣勢如虹。

第73分鐘里斯本反攻，烏克蘭球星亞姆雷丘克(Roman Yaremchuk)單挑對方門將突破成功，踢進重要一球，把局勢拉回3：6。第81分鐘里斯本持續攻勢，努涅斯(Darwin Núñez)在禁區左側直射球門右下角，門將再次望球興嘆，他們追到4：6。可惜後段比賽利物浦都防守成功，讓進球數定格，最後以總進球數6：4成功獲勝。

2021/22 semi-finals set ✅

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曼城與馬競全場都沒進球，曼城一共射門14次、射正3次，控球率39%、傳球成功率75%，吞下2張黃牌1張紅牌。馬競射門10次射正1次，控球率61%、傳球成功率86%，吞下5張黃牌，最後曼城就靠首回合的1：0順利晉級。4強賽預計於4月27日展開，曼城將對決皇馬、利物浦決戰比利亞雷亞爾，球迷們千萬別錯過。