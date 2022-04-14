好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與安柏赫德(Amber Heard)之間的惡緣還沒完，兩人結婚僅1年就鬧婚變，離婚鬧上法院，雙方互控家暴對簿公堂，官司纏訟多年，如今此案再度開庭審理，安柏赫德透過律師提出新的指控，吐露婚內承受強尼戴普性暴力，甚至在醉後用酒瓶性侵她。

強尼戴普與安柏赫德相差23歲，他們的婚姻僅維持1年就鬧翻，開始了互撕大戰，引發各大媒體爭相報導，早前強尼戴普對《太陽報》提告誹謗反遭英國法院認證家暴事實，只能吞下「家暴男」醜名，更因此慘遭好萊塢全面換角封殺，而同樣被告家暴的安柏赫德則幸運得多，在輿論下仍照常出演《水行俠》裡梅拉公主一角，最近還爆出迪士尼有意找她接下真人版長髮公主這個大角色。

如今兩人這場離婚官司再審，這中間除了離婚、家暴外，又加入婚內出軌、誹謗等罪名，導致賠償金額來到台幣29億天價。據《鏡報》報導，開庭第一天(4/12)，安柏赫德的律師Elaine Bredehoft就對強尼戴普下了一記重手，告訴陪審團他有情緒問題，尤其是在喝酒、嗑藥後，內心的怪物就會跑出來，痛斥強尼戴普性暴力對待安柏赫德，曾經醉後對她投擲酒瓶，又把她推過滿地碎瓶子的地上，出手毆打並威脅要殺了她，甚至將她強壓在吧檯上，「用酒瓶進入她的身體」。

面對安柏赫德方面提出的全新指控，人在現場的強尼戴普直搖頭，顯然不同意女方說得這些罪行，之後他透過發言人發出聲明，否認安柏赫德的指控，表示這些說法是虛構的，也不曾在她2016年的指控中出現，「且她只有在專欄中，曾指出自己是性暴力的受害者」，認為安柏赫德如今提出的說法，不具法律效力。

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