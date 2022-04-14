大陸央媒《經濟日報》14日報導，俄烏衝突帶給全球糧食市場的衝擊波還在持續，很多國家承受著糧價和食品價格大幅上漲的壓力。啼笑皆非的是，最近一些外媒又盯上中國的儲備糧，認為中國「提前預知」衝突發生，擴充糧食儲備，導致全球糧價上漲，呼籲中國開倉投放20％儲備糧拯救歐洲市場。這一說法很荒唐，是完全站不住腳的。

報導稱，必須明確指出的是，全球糧價上漲非中國之過，恰恰相反，中國自食其力，解決了14億多人吃飽飯的問題，消除了國際社會對中國糧食問題的擔憂，為世界糧食安全作出重大貢獻。

據報導，按照聯合國糧農組織規定，世界糧食庫存與消費比達到17％是安全的，低於17％是不安全的，低於14％則屬於糧食安全緊急狀態。

倉無備粟，不可以待凶饑。中國自古以來就有糧食儲備的傳統。改革開放以來，中國建立了中央儲備糧和地方儲備糧互為補充的糧食儲備體系，在穩市、救災、恤民方面發揮了重要作用。

報導指出，今年以來，受新冠肺炎疫情持續、南美乾旱及俄烏衝突等因素疊加影響，國內糧價承壓上漲。中國在不斷釋放糧食穩產增產信號、穩定市場預期的同時，持續投放政策性稻穀、小麥和大豆，有效滿足企業用糧需求，保持了國內糧食價格和食品價格的穩定。從大陸國家統計局發布的數據看，今年3月中國食品價格同比下降1.5％，與全球食品價格大幅上漲30％以上的局面形成鮮明對比。

值得注意的是，雖然中國糧食連年豐收，儲備充足，供應有充分保障，但糧食供需緊平衡的狀況並未改變，大豆、油料等個別農產品嚴重短缺，成為保障糧食安全的潛在隱患。

報導表示，手中有糧，心中不慌。近年來中國深化糧食收儲市場化改革，市場化收購比重超過90％，作為市場緩衝力量的貿易糧、周轉糧明顯增加，糧食庫存結構更加優化，市場調控和供應保障能力持續增強，企業抗風險能力不斷提高，保障糧食安全的層次更加豐富。

管好儲備糧，對於保障國家糧食安全至關重要。近年來，中國強化政府儲備糧管理，一方面大力推進高標準糧庫建設，推廣使用智慧通風、保溫隔熱、電子測溫等綠色儲糧新技術和資訊化智慧化技術，實現了安全儲糧、綠色儲糧、智慧儲糧；另一方面，依法對儲備糧實行強監管，加大反腐力度，嚴懲「靠糧吃糧」的腐敗分子，確保儲備糧數量真實、品質良好和儲存安全，更好地維護國家糧食安全。