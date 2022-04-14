本土昨增744例創下歷史新高。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，疫情增長的速度比他想得還快，本周極有可能單日確診破千例。根據國外的經驗，放任疫情2個月後將達疫情高峰，但台灣社區內防禦較強，恐需更多時間才能到高峰，陣痛期恐長達半年的時間，接下來大家要開始習慣與過去2年不同的生活模式。

謝宗學昨在臉書上發文表示，疫情規模增長的速度比他預期的要快很多，12日那天確診超過500例他沒有很意外，但隔天就超過700人確診，指數規模上升隱約成形，本周有很大的機率單日新增確診超過千人。

謝宗學指出，他在第一線醫療觀察，無症狀與輕症在家休養的制度未來勢必要執行，否則醫院端很快就會被塞滿，只要確診病例指數型增加的態勢無法壓制，正式居家照護將會越早啟動。

謝宗學也說，醫療端因為醫護染疫或隔離導致醫療量能衰減，這個問題將在社區疫情迅速攀升時浮出水面，攻擊方（染疫人數）不斷補充兵力，防守方（醫護人力）守軍逐漸減少，戰場優勢最後將傾向哪一方，其實答案不言而喻。

謝宗學表示，當社區疫情上升到一定的程度，適當限制部分社交活動讓醫護人員有喘息的空間，或許是需要考慮的做法。再者，嚴格執行輕重症分流。讓醫院端全力治療中重症患者，不要因為輕症耗費醫療量能，是絕對需要確實執行的步驟。

謝宗學坦言，詳細疫調將隨著染疫人數增加而失去功效，未來恐只能將確診者和親密接觸者匡列隔離，執行簡單疫調，社會將是另一番局面。國外放任疫情升溫，約2個月達到高峰，但台灣社區內防禦較強，將花更長時間才能到高峰。用較溫和的方法達到與病毒共存，優點是過程中傷亡較少，缺點是陣痛期拉長。未來半年內將不斷與病毒拉鋸牽扯，我們必須開始習慣與過去2年不同的生活模式，慢慢回歸疫情前的生活。