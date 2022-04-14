俄烏戰爭超過一個月，引爆全球物價飆漲與通膨壓力。台灣資訊工業策進會（資策會）資深顧問兼研究總監陳子昂表示，這場戰爭拖愈久對台灣愈不利，第一是疫情再起恐造成停工，如此將恐導致斷鏈；第二是台灣物價大漲，外資又不斷撤出台灣，戰爭繼續台灣經濟將受重創「會很慘」

陳子昂今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，去年台灣經濟成長率為6.28%，創11年來紀錄，大家都出乎意料認為台灣經濟沒那麼好，這個數字其實是去年半導體需求大、出口暢旺的緣故，但現在「領頭羊」電子股都在下跌，這是因美國等外資賣台股，且外界預期今年電子產業需求不像去年大，所以民間機構不敢預估今年經濟成長率會到5%，甚至連4%都不敢估。

陳子昂直言，台灣經濟成長率能否達到4%恐有變數，第一是最近疫情再起，恐會引發停工危機，一旦停工後續就會發生斷鏈問題；第二是如俄烏戰爭拖得更久，台灣經濟就會更慘。

對此，陳子昂分析，他認為今年疫情會比去年樂觀，但最令人悲觀的是，若俄烏戰爭拖過5月1日，造成全球原物料不斷上漲與全球通膨，加上外資撤離台灣、物價上漲、電子業不如去年等因素交互影響，台灣經濟恐遭重創，5、6月經濟成長還會掉多少很難講，俄烏戰爭打愈久對台灣愈不利。