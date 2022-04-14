大陸央媒《證券時報》14日頭版報導，近日陸續公佈的3月份經濟金融數據顯示出經濟面臨的下行壓力加大，再結合大陸國務院常務會議提出「適時運用降準等貨幣政策工具」，市場對於大陸央行即將降低存款準備金率或降息的呼聲很高，甚至不乏有聲音喊出4月15日就是最近的政策觀察視窗。

報導稱，不論從政策實施的必要性，還是政策騰挪的空間看，近期降準或降息都是可行的。盡管有觀點認為目前中國經濟面臨著外防輸入型通膨、內防經濟下行壓力加大的複雜形勢，這種局面對使用貨幣政策總量工具而言收效甚微，但中國目前除了面臨需求收縮、供給衝擊外，預期轉弱的問題在疫情多地散發的當下亦尤為凸顯。作為具有明顯政策放鬆訊號的全面降準、降息等總量工具若在此時推出，最快的政策傳導效果不是能立馬提振有效信貸需求，而是會被看作一種與市場關切同頻共振的政策回饋，讓市場感受到政策主動作為、及時作為的暖意，提振市場信心。

報導指出，從政策騰挪空間看，降準降息的空間也依然充足。儘管近日中美利差快速收窄，10年期中美國債收益率時隔12年首次「倒掛」，一些觀點認為這會掣肘貨幣政策總量寬鬆。但需要強調的是，作為世界第二大經濟體，中國的貨幣政策會堅持「以我為主」的對內優先原則。相比於擔心因中美利差收窄導致跨境資本流出加劇，當前中國貨幣政策的優先目標是助力國內經濟穩增長。更何況，10年期中美國債收益率「倒掛」的風險有被誇大之嫌，考慮到通膨因素後，當前中美實際利差仍為正，加之隨著人民幣匯率彈性的增加，匯率雙向波動就可發揮吸收內外部衝擊的減震器作用。只關注中美利差擔心跨境資本流動，而忽略國內經濟穩增長的迫切需要，是對政策預判的捨本逐末。

報導分析，4月15日將是大陸央行例行操作中期借貸便利（MLF）的時點，也將給政策利率降息帶來想像空間。下調MLF利率可降低銀行負債端成本，並通過「MLF利率-LPR利率-貸款利率」的傳導路徑惠及實體經濟融資成本下行，減輕企業和居民償債負擔。