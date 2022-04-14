一對夫妻約多名好友到三重區一家熱炒店聚餐，但因妻子泥醉還要繼續喝，導致夫妻口角，丈夫氣得一怒先走人，但在場友人見狀，竟將女方帶到旅館休息，未料女方一路失禁，搞得廁所地板及牆壁全都是糞便，但仍遭到男方強行硬上，人妻醒後驚嚇「怎麼房間廁所都是大便」，事後才向丈夫吐露實情，丈夫友人一審遭判3年2月，經上訴後遭台灣高等法院駁回，維持原判。

根據判決書，該對夫妻與多名友人，於民國107 年9 月某日，前往三重一家快炒店飲酒用餐，但妻子因喝醉與丈夫口角，丈夫一怒下自行離去。其中一名友人見女方意識模糊、將女方連抱待扶帶往某家旅館內性侵。

女方證稱，當時因酒醉最毫無印象，再有印象時，是第一次醒來時，發現老公朋友睡在她左手邊，兩人都全身赤裸，她當場嚇到衝到廁所，發現廁所都是大便，地板、牆壁都是，一經回想，印象中隱約是遭到男方硬上。

案發隔天，女方問丈夫朋友「我昨天怎麼沒有跟先生回家？」對方卻答他「斷片」，醒來時已經在他家了；女方事後因受不了良心譴責，4天後決定告訴丈夫遭性侵，並報警提告。

但丈夫友人辯稱，當日進入房間內後，看到女方因為失禁自行在廁所清洗，等她清洗完畢後即行離去云云。但法官勘驗監視器影像，發現女方根本已經醉到無法行走，都是由男方攙扶，且走路顛倒，且男方測謊也未過， 因此認為他公祠不可採信，一審依乘機性交罪判他3年2月徒刑。

但是男方不服上訴，高院認為男方僅因一時私慾，明知女方不勝酒力而意識迷糊、無力反抗，卻與她發生性行為，害對方身心受創，且不認罪，仍維持3年2月刑期，駁回黃上訴。