擁有G級好身材的網紅呂妍芯早年參加《大學生了沒》出道，因外型神似天后蔡依林，故有「G級蔡依林」封號，昨(13日)她發文自曝打了疫苗全身不適，決定在家中廢一天，並秀出僅穿了內衣內褲的床照，一翻身背對鏡頭時，丁字小褲全都露，渾圓美尻引來網友無限遐想。

呂妍芯多年前以藝名「妍妍」現身《大學生了沒》，其精湛舞藝和性感身段為她吸引一票粉絲，近年她更搖身變成老闆娘，創立個人服裝品牌，原本就有火辣身材的她自然是旗下服裝產品的最佳代言人，她常親自上陣當模特兒，在IG秀出穿服飾的美照，吸引超過30萬粉絲追蹤。

但去年呂妍芯一度失手，曬出在軌道附近所拍的美照，因違反《鐵路法》第57條第2項規定，被鐵路警察局盯上送辦，而她也隨即刪照並發道歉文，承認因自己的無知和不懂事做了最壞示範，已經到案說明並完成筆錄，「我會虛心接受法律的重罰，並懺悔自己所犯下的錯誤」。

挺過風波後，昨呂妍芯發文：「打疫苗的今天在家廢一天，妍芯媽幫我拍了幾張送的內衣組，上身我穿M，舒服到一個不行」，可見她左手手臂仍貼著止血棉花，僅穿著內衣內褲在床上和愛犬嬉戲，留下最美風景，網友回應：「喜歡鋼琴那張的氛圍」、「太好看了吧」、「我打完疫苗都長得跟一坨薯泥一樣哈哈哈哈，你也太美吧！」、「好養眼，注射疫苗，好好休息」。