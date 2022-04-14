大陸央媒新華社14日發表評論員文章指出，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，大陸規模性疫情與散發疫情交織，部分地區疫情仍在高位運行，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。堅持「動態清零」總方針不動搖不鬆勁，進一步統一思想、凝聚力量，以堅決有力行動把中共中央各項決策部署落到實處，是打贏疫情防控硬仗的關鍵所在。

文章表示，疫情防控越是吃勁，就越要尊重科學、把握規律，以有效舉措築牢抗疫防線。從病毒特點來看，Omicron不是「大號流感」，具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點，更容易造成大範圍傳播。以中國14億多的總人口基數、龐大老年人群體的現實國情，如不及時從嚴防控，勢必形成規模性反彈，中國醫療體系將面臨被擊穿危險，將對人民生命健康安全和經濟社會發展帶來巨大衝擊。

「動態清零」著眼於快速和精準，「動態」就是不追求絕對零感染，「清零」就是發現一起、撲滅一起，守住不出現疫情規模性反彈的底線。這是中國以「人民至上、生命至上」為根本出發點和落腳點，與傳播力強的新冠病毒多次殊死較量後得出的有效應對策略。

文章認為，從實踐來看，從取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果，到成功控制住由Delta變異株引發的疫情，再到各地從嚴防控迎戰Omicron。實踐充分證明，「動態清零」總方針符合國情、尊重科學、體現規律，完全必要、務實可行，而且效益明顯。必須牢牢堅持、毫不動搖。要充分認識「動態清零」的科學性、正確性，克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，進一步增強思想和行動自覺。

文章強調，為了盡快實現「動態清零」，一些地方不得不暫時摁下「慢行鍵」。疫情面前，大家是命運共同體。只有守土有責、盡銳出戰，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，以最快速度實現社會面「動態清零」，才能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章表示，堅持「動態清零」，對做好群眾工作和民生保障提出了更高要求。要傾聽群眾呼聲，關心群眾冷暖，全力保障貨運物流暢通，做好「米袋子」「菜籃子」等生活必需品生產供應，保障好群眾就醫需求，解決好群眾的「急難愁盼」問題，讓廣大群眾吃下「定心丸」，凝聚起抗擊疫情的強大合力。