台灣精銳(4583)上市競拍作業，3月18日因參與競拍人數不足，第一次競拍宣告流標，將在4月18日起至20日進行第二次競拍，競拍底價由180.87元，小幅下調至175.44元，昨日興櫃價格約269元。

台灣精銳3月營收3.41億元，創單月新高，第一季營收8.61億元，年成長10.45％，也創下單季新高，自結每股盈餘5.03元。台灣精銳表示，由於各主要工業國家延續2021年下半年疫情逐步解封後的復甦態勢，2022年持續呈現高度成長需求，尤其在半導體產業、生技醫療產業、自動化設備產業等的需求強勁，並以美國、歐洲、韓國等地成長更為明顯。

展望今年，根據Gardner Intelligence研究報告，預估2022至2024年均可維持成長，至2024年全球工具機消費金額可達890.3億美元，在後疫情時代下智慧製造整體趨勢呈現穩健成長，加上去年下半年中科后里三廠投產加入亦充分展現製程優化及效率提升的建廠目標，使得獲利表現更優於營收成長幅度；法人估台灣精銳今年營收、獲利持續保持雙位數成長。

而3月18日競拍失利後這個月捲土重來，競拍張數共5215張，競拍底價為175.44元，競拍期間自4月18日起至20日止；預計於4月22日上午10時開標，並於4月26日至28日辦理公開申購。上市日期從原先4月1日延後到5月上旬。