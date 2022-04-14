新北市市長侯友宜日前接受國民黨台北市議員鍾沛君訪問，在鍾「連七問」攻勢下，卻始終不說出「連任」二字，讓鍾相當吃驚也引發熱議。對此，媒體人韋安表示，這就叫作「皇上不急，急死太監」，因為對侯而言「把自己的角色扮演好」最重要，這也能從新北市設立全台最多篩檢站、在新北市各大醫院已整備1500間以上專責病房、第一個提出「在宅照護」方案看出，侯是真正「能做事、懂做事、敢做事」的人。

韋安昨日（13）在臉書發文表示，侯友宜日前接受鍾沛君專訪時，被連問七次是否競選連任，都未正面回應。現在才知道，什麼是「皇上不急，急死太監」？什麼是「把自己的角色扮演好」最重要？什麼是「戰略定力」？和為什麼他的「信任指數」民意始終第一？

韋安強調，本土疫情再度爆發，每天確診都創新高，指揮中心指揮官陳時中甚至坦言，4月底單日確診數會破千例。而侯友宜當下最在意的，不是7個月後的選舉，而是如何保護市民，與新一波疫情作戰。

針對侯友宜的施政表現，韋安指出，第一，新北市設立全台最多，超過30多出的篩檢站；第二，在相對醫療資源匱乏的新北市各大醫院，已整備1500間以上專責病房；第三，新北市是第一個提出，應對巨量輕症和無症狀患者的「在宅照護」方案，並且和中央合作，已經率先在新北市開始施行。綜尚可見，侯是個「能做事、懂做事、敢做事」的人，這三點也讓侯的支持者感到相當值得。