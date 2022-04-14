24歲丁姓女騎士日前晚上10點多，要從霧峰返回南投，因人生地不熟加上夜色昏暗而啟用導航，未料竟誤騎上台74線快速道路，她一發現騎上快速道路後立即停在路肩，獲報員警以警車開啟警示燈慢慢安全護送下交流道後，也協助她設定導航，讓她可以安全返家。

霧峰警分局成功派出所副所長王奕程、警員林郁芳、賴信廷於日前晚上10時許，接獲民眾報案稱誤上台74線快速道路，需要警方協助，警方獲報後立即前往現場，到場後發現年約24歲丁姓女騎士站在路肩上，著急地告訴警方說她要到南投，因人生地不熟用導航協助，結果誤騎上台74線快速道路。

警方請丁女騎乘機車尾隨在巡邏車右側後方，開啟警示燈慢慢安全護送下交流道後，協助丁女設定導航，並告知去南投行車方向，丁女不停的向警方道謝，感謝警方這特別的安全維護及耐心指路，讓她可以安全返家。

霧峰分局長李建興呼籲，網路導航雖然很方便，但駕駛人在行駛時，仍須注意路上的標誌標線，勿一昧地只跟著導航走，也要注意路上其他車輛的動態；特別是機車族，因部分路段禁行機車，但導航不一定分辨得出來，故須特別注意路段有無禁行機車的標誌標線，避免誤上國道或快速道路，造成自身及其他用路人的危害。