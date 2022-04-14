日本42歲知名女星廣末涼子，14歲出道時憑著甜美清純的外表與清新、透明的鄰家女孩氣息獲得大批民眾的喜愛，還被日本媒體封為「20世紀末最後的美少女」，而她現在即使經歷結婚、生子又離婚、再婚，人氣仍居高不下。但已步入中年的她對於人生中的各種經歷，也將透過今（14）日出版的隨筆集《ヒロスエの思考地図 しあわせのかたち》公開並記錄下來，其中她也公開了先前被觀眾指稱「劣化」時的真實感受而引發網友熱烈討論。

根據日本媒體《ORICON NEWS》報導，廣末涼子在書中曾坦言自己14歲出道後就因為工作變得十分忙碌，加上外界對她過度的期待，以及當時的她不太願意與周圍的人分享負面情緒，因此內心累積了不少情緒同時又告訴自己藝人不能如此喪氣，使她一度失去自我、陷入低潮，完全不知道該如何繼續經營演藝事業，因此一度想要引退，但隨著年紀不斷增長，心境也開始慢慢地調適、轉變，形象也變得越來越親民，反而讓她因此獲得更多人的支持與喜愛。

另外，廣末涼子也提到年輕時很怕被觀眾認為「自己劣化」，所以曾下定決心故意增肥變成歐巴桑，之後就逐漸淡出演藝圈不再演戲，不過後來她經過調適後就逐漸找到自己的步調也找到自我，因此她也鼓勵粉絲在越艱難的時候，越要試著努力找到前進的方向，「努力產生自我肯定的感覺」是非常重要的。

如今已42歲的廣末涼子雖經歷許多風風雨雨，但現在也在家庭及演員工作中取得平衡，只要回到家就會開啟「不開劇本的規定」，讓她在家的時候可以專心陪伴家人，享受與家人相處的時光。