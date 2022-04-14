美國新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）的5歲小男孩塞巴斯欽•愛斯波西托（Sebastian Esposito）雖然3歲被診斷出自閉症，但也展現出閱讀早慧（hyperlexia）的天分，能寫10種語言。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《紐約郵報》（New York Post）13日報導，小男孩的父母在TikTok公開他書寫多種語言的影片後，隨即震驚了世人，認為他簡直是小小愛因斯坦。

據愛斯波西托的父母說，他從1歲半起，就有閱讀早慧的症狀。現年30歲的雷恩•愛斯波西托（Ryan Esposito）還記得，兒子從小就對木製字母方塊著迷，他說：「每個父母都認為，他們的孩子很特別，但我知道，塞巴斯欽真的很特別。」

雷恩說，兒子一開始用字母方塊拼出像狗，貓等簡單的單字，到了2歲時，就能拼出將近200個單字，後來他還學會所有的俄文字母。這位自豪的老爸說，當兒子開始倒拼單字時，他甚至以為，塞巴斯欽可能是外星人。雷恩說，兒子不費吹灰之力，便能以驚人的速度記憶單字。