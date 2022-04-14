大甲警分局為確保參加活動民眾安全及穩定治安狀況，先行邀集相關單位召開專案會議。(警方提供)

大甲媽祖9天8夜遶境進香活動將於17日回鑾，每年遶境回鑾都湧進數萬信眾迎接媽祖。大甲警分局為維護大甲媽祖遶境期間安全維護工作，提醒大家做好防疫措施；並呼籲參與遶境活動沿線信徒應維持社交距離並戴好口罩、不躦轎、不搶轎、不摸轎，全民共同防疫迎接大甲媽祖遶境回鑾。

鎮瀾宮指出，大甲媽祖遶境活動區域貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義4縣，長途跋涉約340公里路，規模之大，展現出強大的民間信仰力量，是全台灣最盛大的遶境活動；惟每年遶境都會發生零星搶轎及暴力衝突事件。

大甲警分局為確保參加活動民眾安全及穩定治安狀況，先行邀集相關單位召開專案會議，針對轄內主要宮廟、陣頭等代表協調、約制，呼籲參與團體自律，勿滋生事端以避免有陣頭趁亂作怪，破壞莊嚴神聖的遶境秩序；另也規畫「應變處理小組」以防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；更強調如有暴力鬥毆不法行為，絕對會當場逮捕，並依《刑法》等相關法令嚴懲究辦。

大甲警分局強調，大甲媽祖遶境為我國指標性宗教活動之一，遶境路線長，參與民眾多，適逢近期Omicron病毒株疫情有擴大跡象，為順利圓滿完成「大甲媽祖遶境」安維工作及避免疫情擴散，除規畫警力執行秩序、交通維護及防竊工作外；亦呼籲參加民眾自律落實戴口罩、秉持「不躦轎、不搶轎、不摸鑽」，保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福、和平圓滿。