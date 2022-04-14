園區13日晚間立即做消毒作業。（羅東鎮立幼兒園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨日宜蘭縣羅東鎮立幼兒園仁愛校區有1名女童確診，疑似與羅東晶園會館傳播鏈有關；該名女童12日晚間發燒，經快篩、PCR採檢為陽性確診；羅東鎮長吳秋齡13日晚間，立即指示園區清消，請園方通知家長帶孩童做篩檢、在家自主健康管理，14、15日仁愛校區停課，全園區做消毒作業。

據了解，確診女童4月9日與媽媽參加羅東晶園會館的喜宴，12日下課返家後發燒，媽媽警覺性很高，立馬為女童快篩呈陽性，前往醫院PCR採檢陽性確診，女童同住家人媽媽、爸爸及哥哥快篩PCR皆為陰性。

羅東鎮立幼兒園有仁愛、北成、東安共3個校區，全部師生數500多位，該名女童在仁愛校區上課，該校師生約300多人， 12日早上由家長送到校，放學搭娃娃車回家，娃娃車上多名孩童，分屬8個班級。

吳秋齡表示，與衛生局討論中，是否能在仁愛校區設立快篩站，方便師生及家長快篩；相關細節待宜蘭縣政府衛生局防疫記者會說明。

目前羅東晶園會館傳播鏈，昨日縣府公布的6例外，加上13日晚間新增大洲所員警1例，現在又新增羅東鎮立幼兒園女童1例，目前累計8例。