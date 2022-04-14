台東縣議員許進榮確診、Ct值27，已由台東縣衛生局送醫隔離治療中。許進榮表示，他喉嚨不太舒服，有乾咳、輕微發燒，其他無特殊症狀。台東縣衛生局預計今天上午11點，在縣議會進行全員快篩。

據了解，許進榮前幾天和成功鎮鄉親共20多人，搭乘遊覽車前往宜蘭進香，同行成員己有人出現症狀，衛生局匡列隔離。

成功當地包括新港國中及國小等多所中小學，也有學生親屬被匡列，今起預警性停課2天。