台東縣議員確診 Ct值27！整個縣議會快篩 09:252022/04/14 中時 蔡旻妤 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣議員許進榮。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣議員許進榮確診、Ct值27，已由台東縣衛生局送醫隔離治療中。許進榮表示，他喉嚨不太舒服，有乾咳、輕微發燒，其他無特殊症狀。台東縣衛生局預計今天上午11點，在縣議會進行全員快篩。 據了解，許進榮前幾天和成功鎮鄉親共20多人，搭乘遊覽車前往宜蘭進香，同行成員己有人出現症狀，衛生局匡列隔離。 成功當地包括新港國中及國小等多所中小學，也有學生親屬被匡列，今起預警性停課2天。 台電員工確診 總管理處全員快篩 台電員工確診 總公司第一時間隔離清消 全員快篩 #台東縣議員 #確診 #快篩 #許進榮 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東社工涂春娥推零約束 獲特殊貢獻獎 04:102022/04/11 地方新聞 台中市議員助理施志昌傳確診 團隊接觸者快篩結果曝 03:372022/04/11 生活 民進黨南市議員初選倒數 周春米、翁章梁輔選站台 04:102022/04/11 地方新聞 證監會等三部委：支持企業為穩定股價進行回購 23:062022/04/11 財經 陪伴民眾面對壓力 台東縣第1座心理衛生中心啟動 18:012022/04/12 寶島 《獨家》教召染疫首例！苗栗新訓中心召員確診 08:282022/04/13 生活 士林地院家事庭書記官確診 共桌用餐5同仁居家隔離 18:362022/04/12 社會 裴洛西檢測陰性何時來台？ 外交部回應 11:392022/04/12 政治 靜宜、弘光爆3師生確診 今下午預防性停課大清消 16:542022/04/13 生活 台電總處加強防疫措施 第一時間隔離清消 12:122022/04/11 財經 南投兩岸攝影賽 聚焦潭湖風光 04:102022/04/13 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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