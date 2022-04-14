位在高市知名文資建築「逍遙園」對面，近期成為在地年輕人熱門打卡地點的青創餐廳「遙遙相望」，原為廢棄60年的老屋，是經過負責人洪理慧的精心改造及青年局的青創補助挹注，終於在經過一甲子的歲月後，重新得以嶄新的面貌呈現在世人眼前。整體氛圍充滿了和式復古風情，加上綠意盎然的巧思布置，甫於去年10月開幕後，即讓各在地網美爭相參訪。

青年局指出，負責人洪理慧自小就熱愛歷史人文，見到「逍遙園」對面的老屋後即心心念念，決意不計成本投入改建，並透過該局推出之青年創業補助，將老屋重新整建蛻變成蝶，不僅展現高雄歷史芳華，亦代表了青年創業所付出的努力心血及亮眼成果。

負責人洪理慧提到，老屋最吸引人之處在於其昭和時代的建築特色，並使用大量木材原素、水晶吊飾及蜿蜒式樓梯，保留石膏地板，展現和式及西洋兼容並蓄風格，營造舊式老時光文化氣息。在餐點部分亦相當用心，融合台日及西式料理特色，並選用時令食材開發私房特色料理，飲品方面則採用百年茶廠「張協興茶行」茶葉，期望帶給客人美食及美景的雙重饗宴。

洪理慧表示，很感謝青年局提供之創業補助，提供開辦費資金協助，更重要的是，感受到該局在青年創業時所給予的陪伴及關心，讓年輕人在創業這條艱辛的道路上不感到孤單寂寞。青年局張以理局長表示，青年有無限的創意和理想，為自己的人生創業打拼，該局作為青年的後盾，為了讓年輕朋友創業路上穩步成長、實現夢想，已推出各項青年創業貸款、利息補貼及補助等創業資源， 其中「雄挺利」計畫，已促成經濟部「青年創業及啟動金貸款」逾1.1萬件核貸，核保金額達新臺幣104億元，並帶動超過2.3萬個工作機會。