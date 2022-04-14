本土確診案例近日屢創新高，為因應最新疫情的變化發展，台東縣府宣布即日起至5月13日止，國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

縣府教育處表示，因12歲以下學童尚未施打疫苗，為守護孩子健康，並讓父母放心，台東國小及幼兒園4月13日起至5月13日止，暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動。

此外，台東縣國小及幼兒園暫停跨縣市畢業旅行或校外教學活動，如各校有上述以外的其他專案跨縣市活動需求應報府核准後方可成行。另運動會延期辦理或僅辦理校內賽。

台東縣校園不開放，如校外人士如有進入校園洽公、參加研習、比賽、營隊活動等則需檢附「施打兩劑疫苗之黃卡」，若未接種疫苗或第2劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

教育處強調，台東縣停課標準將依教育部發布最新之停課標準辦理。教育部有組應變小組，如各地方政府有因地制宜的停課標準可以跟中央協商討論，台東會視疫情狀況進展做應變，若台東縣有變更停課標準的需求，將會跟應變小組協商提變更需求。最後，呼籲大家務必落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防措施，以阻絶疫情進入校園。