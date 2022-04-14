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新北市土城區13日發生一起車禍，一名男子駕駛自小客車，撞上正在停等紅燈的R3重機男騎士，雙方車主下車爭吵，男駕駛還在爭論過程中，對男騎士大吐口水，過程被民眾錄影上傳網路，掀起熱議。

有網友在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》公布一部影片，為一輛自小客車行駛新北市土城區城林路上，因不明原因撞上R3重機車尾，雙方車主站在路邊氣憤爭論。

影片中，自小客車阿伯駕駛與穿著防摔衣的重機騎士，面對面沒戴口罩近距離吵架，阿伯以台語狂嗆聲：「打我啊！俗辣！毋成囝仔，幾隻毛而已，跟人家騎車？這台R3才多少塊而已，還幾十萬？」甚至阿伯數度踮腳較勁，呸出一灘口水在騎士臉上，騎士低頭抹去穢物，強忍下憤怒情緒，現場情勢相當緊張。

自小客車阿伯氣噗噗，踮起腳尖與身高較高的重機騎士吵架。（翻攝自臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》）

影片曝光在網路上後，引起熱烈討論，不少網友不能認同阿伯的行為，「吵架還要踮腳真是辛苦了」、「吐口水真的很沒品」；還有網友歪樓狂讚重機騎士的顏值，「最萌身高差」、「又高又帥脾氣又好」、「讚一個車主高EQ又帥脾氣好」。

對此，重機車主也現身留言區，致歉防疫期間卻沒戴口罩，車主解釋，他在停等紅燈時被後車追撞，他堅持請警方到場處理，但對方卻情緒激動持續叫囂，過程中還以羊駝口水攻擊他，幸好他後來有忍住情緒，才沒節外生枝。